Neri Farina travolge tutti, record di punti e primo posto

Dominio totale per Neri Farina nel Girone A Senior del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Tre vittorie su tre, ultima delle quali un roboante 115-94 contro Farmacia Isonzo che vale il primato e il nuovo record di punti del torneo. Il primo posto spalanca le porte al quarto di finale contro Carrozzeria Falcone, in programma domani alle 21.

Contro Isonzo, la squadra guidata da Neri e Berti ha preso il largo sin dal primo quarto grazie alla precisione chirurgica di Aurora Donato (25 punti) e alla fisicità di Valente. All’intervallo il vantaggio è già pesante (57-32), con Lorenzo Donato protagonista di due triple esaltanti. Nel secondo tempo la musica non cambia: Neri Farina continua a colpire da ogni posizione, con Schivo (20) e Pedà (22, tre triple nell’ultimo quarto) a completare lo show offensivo. Farmacia Isonzo, imprecisa e sotto ritmo, chiude al quarto posto.

Tabellone quarti Senior:

Neri Farina – Carrozzeria Falcone (13 luglio, ore 21

Generali Assicurazioni – 3E Geco (14 luglio, ore 21)

Benacquista Assicurazioni – Monium (15 luglio, ore 21)

Farmacia Isonzo – Pasta La Forza (16 luglio, ore 21)

JUNIOR: Coronet sale, si attende la griglia finale

Nel torneo Junior, Coronet Spa supera Electric Planet/La Bottega del Fornaio 53-44 e chiude terza nel Girone A. Gara spigolosa, decisa nel terzo quarto con il break arancione firmato Sanavia (12), Piepoli e Pettinelli (9 a testa).

Resta da definire la griglia: stasera alle 19, New Age Erborist – Unicorneria deciderà le posizioni dal secondo al quarto posto. L’unico quarto già fissato:

GlobalTel – Electricplanet/La Bottega del Fornaio (13 luglio, ore 19)

Sabato tra libri e spettacolo

Stasera spazio anche a cultura e intrattenimento: alle 20 presentazione del libro “The Joker” su Nikola Jokić, con l’autore Marco Munno. Alle 21 riflettori sugli Space Jumper, con Skyone e Mr Jumper pronti a stupire la BIP Arena con schiacciate spettacolari.