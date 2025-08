Nervi tesi e botte in Consiglio, la condanna del Sindaco

Nervi tesissimi ieri sera a margine del Consiglio Comunale di Latina in cui, tra gli altri, si è trattato lo scottante tema della situazione di ABC. I consiglieri Valletta e Bellini dalle parole sono passati ai fatti. Un caso su cui interviene anche il sindaco Celentano:

“Quanto accaduto questa sera in Comune, a margine del Consiglio comunale, è gravissimo. Come Sindaco e come cittadina condanno fermamente ogni forma di violenza, verbale e fisica, da parte di tutti e a maggior ragione da parte di chi riveste una carica pubblica. Mi auguro che quanto accaduto non si verifichi mai più e seguano atti di responsabilità da parte di chi si è reso protagonista di tale incommentabile vicenda. Il confronto politico non dovrebbe mai scadere in attacchi di tipo personale, nè in gesti conseguenti”.