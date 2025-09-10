Nettuni, 25enne di Aprilia aggredita e rapinata da un gruppo di ragazze

Movida che si trasforma in incubo a Nettuno. Poco prima di mezzanotte di domenica 7 settembre, una 25enne di Aprilia è stata accerchiata da un gruppo di ragazze che, dopo insulti e minacce, l’hanno colpita con calci e pugni per poi strapparle la borsa. La giovane è finita a terra, ferita e impaurita, ed è stata soccorsa dai proprietari di un locale della zona.

All’interno della borsa rubata c’erano documenti e il bancomat. La vittima, trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, ha riportato contusioni alla testa e alla schiena, con una prognosi di dieci giorni.

La denuncia è stata formalizzata al Commissariato di Polizia di Anzio-Nettuno, che ora sta lavorando per identificare le responsabili dell’aggressione e ricostruire nei dettagli l’accaduto.