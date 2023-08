Nettuno, il commissario premia Martina Screti dell’Aprilia Nuoto&Nuoto

La commissione Straordinaria del Comune di Nettuno (Giallongo – Reppucci – Infantino), ha omaggiato, a nome della comunità Nettunese, l’Atleta Martina Screti per la partecipazione e per il 7 posto assoluto ottenuto nella manifestazione “2^ pinnata dello stretto di Messina” con partenza da Torre Faro (Sicilia) e con arrivo a Cannitello (Calabria).

Bellissime le parole del Prefetto :”Il bel risultato conseguito, di cui hanno parlato diffusamente anche i media, ha inorgoglito la città che ha commentato molto entusiasticamente l’impresa della diciottenne, verace testimonianza di impegno, passione, entusiasmo che, come nel caso in specie, può spingere verso mete che possono apparire velleitarie o temerarie, persone “speciali” come Martina”.