Neve a Formia, chiusa la strada per il Monte Redentore

L’Agenzia Regionale di Protezione civile, ha emanato l’allerta meteo per possibili nevicate sparse su Formia nella serata di oggi per le prossime 24 ore al di spora dei 450 metri. Per la prevenzione della viabilità, è stato attivato il monitoraggio del territorio di Formia svolto dai volontari della Protezione Civile. Dopo la rilevazione di neve sul tratto di strada di Via Monte Redentore, si è ritenuto necessario adottare dei provvedimenti per salvaguardare specialmente l’incolumità dei conducenti, pertanto per l’intera giornata di domani vigerà il divieto di circolazione veicolare e pedonale in via Monte Redentore. A chi non rispetterà il divieto, gli Operatori del Corpo di Polizia Locale applicheranno le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.