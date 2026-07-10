Never Stops chiude al comando, Monium trova la prima vittoria nel Senior

La nona giornata del terzo Trofeo “Città di Latina” – Basket in Piazza ha emesso i suoi verdetti. Nel Girone A Junior, Never Stops conquista il primo posto grazie al successo per 83-74 nello scontro diretto contro Bodema. Nel Girone A Senior, invece, arriva la prima gioia stagionale per Monium, che supera B-Four Beer 89-75 e chiude la fase a gironi con due punti in classifica.

Una serata che ha confermato il livello sempre più alto della manifestazione di Piazza del Popolo, tra gare combattute, spettacolo e classifiche ancora in evoluzione.

Never Stops si prende il primato

Era una vera e propria finale per il primo posto del Girone A Junior e le attese non sono state tradite. Never Stops ha saputo gestire meglio i momenti decisivi della sfida contro Bodema, imponendosi 83-74 e conquistando così la vetta del raggruppamento.

L’avvio è equilibrato, con continui capovolgimenti di fronte e difese attente. A fare la differenza è però il secondo periodo, nel quale la formazione allenata da Alessandro Bagni alza il ritmo e trova continuità offensiva grazie soprattutto a un incontenibile Ghirotto. I neri chiudono il primo tempo avanti di tredici lunghezze, indirizzando la gara.

Nella ripresa Bodema prova a rientrare. Le triple di Punzo e le giocate nel pitturato di Angelica Catena tengono viva la partita e riaccendono le speranze della squadra in maglia lime. Never Stops, però, dimostra maturità, controllando il cronometro e affidandosi alla precisione dalla lunetta nei momenti più delicati.

Negli ultimi minuti Giuliani riporta Bodema a distanza di sicurezza, ma i capolisti non tremano e chiudono i conti con freddezza, portando a casa una vittoria pesantissima che vale il primo posto nel girone e un accoppiamento favorevole nella fase successiva.

A guidare Never Stops sono i 21 punti di Ghirotto, supportato dai 16 di Fusco e dai 12 di Lorenzo Bagni. Per Bodema spiccano i 19 punti di Catena, i 15 di Andrea Punzo e i 12 di Camerota.

Monium rompe il ghiaccio e supera B-Four Beer

Nel Girone A Senior arriva invece il primo successo di Monium, che supera B-Four Beer 89-75 al termine di una partita intensa e ricca di ribaltamenti.

La squadra di Colarullo e Riva parte fortissimo. Filippo Magli apre le danze e Capocotta colpisce dalla lunga distanza, permettendo ai blu di costruire rapidamente un vantaggio importante. B-Four Beer fatica a trovare ritmo, ma l’ingresso di Spadon cambia l’inerzia e consente ai bianchi di restare in partita.

Nel secondo quarto la formazione di coach Natalizi cresce ulteriormente, riducendo progressivamente il divario fino a riportarsi a contatto prima dell’intervallo lungo.

La sfida si infiamma nella terza frazione. Dopo un nuovo allungo firmato Morgante e compagni, B-Four Beer trova il primo sorpasso della serata grazie a una straordinaria sequenza offensiva culminata nelle triple consecutive di Donati. Il match cambia volto più volte e resta apertissimo.

Gli ultimi dieci minuti regalano uno degli spettacoli più belli del torneo Senior. Le due squadre si rispondono colpo su colpo dalla lunga distanza, ma nel momento decisivo emerge la maggiore lucidità di Monium. Capocotta si conferma immarcabile, mentre Alessio Zanier firma canestri pesantissimi che spezzano definitivamente l’equilibrio.

L’espulsione di Bisconti per proteste complica ulteriormente i piani di B-Four Beer e permette ai blu di allungare fino al definitivo 89-75.

Protagonisti assoluti della vittoria sono Capocotta e Zanier, entrambi autori di 22 punti. Fondamentale anche il contributo di Filippo Magli, che chiude con 18 punti. Tra i bianchi si mettono in evidenza Torella e Bisconti con 12 punti ciascuno, seguiti dagli 11 di Marchionne.

Questa sera spazio a INTEAM

Il programma del Basket in Piazza prosegue oggi, 10 luglio, con uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione. Alle 19.30 la Gelit BIP Arena ospiterà infatti INTEAM – Il Basket è di Tutti, la partita di pallacanestro inclusiva che vedrà protagonisti atleti con e senza disabilità in un momento di sport, aggregazione e condivisione.

A seguire, alle 21.30, si tornerà a fare sul serio con la sfida del Girone B Senior tra Carrozzeria Falcone e MG Assicurazioni, entrambe ferme a quota due punti e chiamate a giocarsi una fetta importante del proprio cammino nel torneo.