New Age Erborist si conferma campione del BiP: oggi i senior

Due finali spettacolari e una straordinaria cornice di pubblico alla Gelit BIP Arena. È stato questo il modo migliore per celebrare la serata conclusiva del torneo Junior del terzo Trofeo Terna “Città di Latina – Basket in Piazza” e per onorare la memoria di Walter Vigna, al quale è stata intitolata la competizione.

A conquistare il titolo è stata ancora una volta New Age Erborist, capace di superare GlobalTel al termine di una finalissima emozionante, decisa da un solo punto: 77-76. Per la formazione campione in carica si tratta del secondo successo consecutivo nel torneo Junior.

Sul terzo gradino del podio sale invece Never Stops, che nella finale di consolazione ha avuto la meglio su Remoin con il punteggio di 91-87, completando una grande rimonta negli ultimi minuti.

Ad aprire il cerimoniale delle premiazioni è stato il divertente Frappa Contest, vinto da GlobalTel grazie a Valentino Mastrodomenico, Gabriele Sparagna e Anita Bortoletto.

Oggi la Gelit BIP Arena di Piazza del Popolo si prepara a vivere l’ultimo atto dell’edizione 2026 con le finali del torneo Senior. Alle 19.30 Pasta La Forza e FisioCare si contenderanno il terzo posto, mentre alle 21.30 andrà in scena la finalissima tra TuriRizzo e Monium.

NEW AGE ERBORIST–GLOBALTEL 77-76

Parziali: 23-17; 20-26; 11-14; 23-19

New Age Erborist: R. Colarullo 8, Paradiso 15, Dvornic 3, Troiso 18, Cenci 5, Valentino Nkemdirim 11, Carboni 3, Scarnicchia 3, Marrelli, Valerio Nkemdirim 9, Piarulli, Evangelista, Turato 2, Brombin.

Coach: L. Colarullo–Polidori.

GlobalTel: N. Tosolini 5, Ravieli 12, Mascetti 6, Mastrodomenico 22, Mastrobattista, Panella 7, Nardoni, G. Sparagna 4, De Petris, Bottan 6, Cassandra, Buratti 4, Cardone 3, Amato, Bortoletto 7.

Coach: Tosolini–Sparagna.

Arbitri: Tortorici–Santini.

Ufficiali di campo: Caporossi–Ceccarelli.

Sotto i riflettori della Gelit BIP Arena va in scena la finale del torneo Junior dedicato a Walter Vigna. A contendersi il titolo sono i campioni in carica di New Age Erborist e GlobalTel, protagoniste di una sfida che mantiene tutte le aspettative della vigilia.

L’approccio migliore è quello di New Age Erborist, che parte con grande intensità e si affida fin dalle prime battute a un Troiso in grande serata. I campioni in carica impongono il proprio ritmo su entrambe le metà campo, mentre GlobalTel fatica inizialmente a trovare fluidità offensiva e a costruire conclusioni efficaci.

La prima frazione si chiude così sul 23-17 in favore della formazione guidata dal duo Polidori-Colarullo.

Nel secondo periodo New Age Erborist continua a spingere, mantenendo alta l’intensità e dando l’impressione di poter prendere definitivamente il controllo della gara. GlobalTel, però, non perde fiducia e rimane a contatto.

Quando la partita sembra poter imboccare una direzione ben precisa, lo scenario cambia. Negli ultimi minuti del quarto i campioni in carica perdono brillantezza, mentre GlobalTel cresce progressivamente in entrambe le metà campo, trovando con maggiore continuità la via del canestro.

La rimonta si completa proprio a ridosso dell’intervallo lungo, raggiunto sul perfetto equilibrio: 43-43.

Il terzo quarto è un continuo botta e risposta. GlobalTel acquista fiducia e, dopo un avvio complicato, riesce a mettere in difficoltà la difesa arancione. Ravieli prende per mano i suoi e guida l’attacco con personalità, mentre New Age Erborist fatica a ritrovare la brillantezza mostrata nei primi minuti.

L’inerzia cambia così padrone e, dopo trenta minuti di gioco, è GlobalTel a condurre sul 57-54.

Negli ultimi dieci minuti GlobalTel difende con determinazione il prezioso vantaggio, ma dall’altra parte c’è una squadra che conosce bene il peso delle grandi finali. New Age Erborist ritrova intensità e qualità offensiva, tornando ad attaccare con continuità il pitturato avversario.

Troiso e Paradiso trascinano i campioni in carica con giocate di altissimo livello, ma GlobalTel non si arrende e, grazie a una straordinaria prova di carattere, riesce a impattare il punteggio nell’ultimo minuto.

Il finale è da brividi, giocato a ritmi altissimi e deciso soltanto nei possessi conclusivi. Nei momenti che contano, però, New Age Erborist dimostra ancora una volta tutta la propria esperienza e lucidità.

Il 77-76 finale consegna alla formazione arancione il secondo titolo consecutivo nel torneo Junior dedicato a Walter Vigna.

NEVER STOPS–REMOIN 91-87

Parziali: 21-22; 22-18; 21-24; 27-23

Never Stops: Lo. Bagni 10, Fusco 16, Ghirotto 16, Zamparo 8, Esposito, Goffredo 13, Giannone 6, Cuevas 12, Coronini 4, Leo. Bagni, Orsini 2, Cardosi 4.

Coach: A. Bagni.

Remoin: Politi 8, Graziano 18, Cerini 18, Giambra 32, Buonocore 4, De Santis, Solari, Aquino, Bortoletto, Longobardi 7.

Coach: Ferrante.

Arbitri: Delfino–Cesarano.

Ufficiali di campo: Caporossi–Ceccarelli.

Ad aprire il programma delle finali Junior è la sfida per il terzo e quarto posto tra Never Stops e Remoin, due squadre determinate a chiudere la competizione con una vittoria.

L’inizio di gara è all’insegna del massimo equilibrio. Le due formazioni si affrontano a viso aperto, rispondendosi canestro dopo canestro senza che nessuna riesca a prendere realmente il controllo dell’incontro.

Per Remoin il principale riferimento offensivo è ancora una volta Giambra, autore di 13 punti nella prima frazione. La sua prestazione permette ai ragazzi di coach Ferrante di chiudere il primo quarto avanti sul 22-21.

Nel secondo periodo Remoin prova a gestire il minimo vantaggio, ma con il passare dei minuti cresce la qualità del gioco di Never Stops. La formazione giallonera trova maggiore continuità offensiva, grazie anche a un’ottima circolazione di palla, e riesce a ribaltare l’inerzia della sfida.

Remoin rimane a contatto, ma all’intervallo lungo è Never Stops a condurre sul 43-40.

L’avvio del terzo quarto conferma il buon momento di Never Stops, che aumenta l’intensità e prova a dare la prima vera spallata alla partita. Remoin, però, non si disunisce e trova la forza di reagire, ricucendo progressivamente il divario fino a ristabilire la perfetta parità.

Dopo trenta minuti il tabellone della Gelit BIP Arena indica il 64-64.

Gli ultimi dieci minuti regalano tutto lo spettacolo che ci si aspettava. Remoin prosegue il proprio momento positivo e, nella prima parte della frazione, piazza un parziale che vale il massimo vantaggio dell’incontro sul più nove.

Quando la partita sembra ormai indirizzata, Never Stops reagisce con carattere. La formazione giallonera ricuce lo strappo, riporta il punteggio in equilibrio e prepara un finale emozionante e ricco di colpi di scena.

Remoin accarezza nuovamente il successo, ma Never Stops trova le energie e la lucidità necessarie per piazzare l’ultimo e decisivo guizzo. La rimonta si completa sul 91-87, risultato che consegna alla squadra di coach Bagni il terzo posto.

LE PREMIAZIONI DEL TORNEO JUNIOR

Frappa Contest

GlobalTel: Valentino Mastrodomenico, Gabriele Sparagna e Anita Bortoletto.

Quinte classificate a pari merito

B-Four Beer, Bodema, Chirizzi Macchine Edili e Cosmari.

Premi individuali

Miglior giocatore – prima fascia: Giammarco Ghirotto, Never Stops.

Miglior giocatore – seconda fascia: Riccardo Scarnicchia, New Age Erborist.

Miglior giocatrice: Angelica Catena, Bodema.

Velo Fair Play Award

Cosmari.

Classifica finale

1ª classificata: New Age Erborist.

2ª classificata: GlobalTel.

3ª classificata: Never Stops.

4ª classificata: Remoin.

OGGI LE FINALI DEL TORNEO SENIOR

La terza edizione del Trofeo Terna “Città di Latina – Basket in Piazza” si concluderà oggi con la serata dedicata alle finali Senior.

Ore 19.30 – Finale per il 3°/4° posto

Pasta La Forza–FisioCare.

Ore 21.30 – Finale per il 1°/2° posto

TuriRizzo–Monium.