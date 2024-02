Nicola Procaccini attore a teatro per spiegare l’idea di Europa

In vista del rinnovo del parlamento europeo, Nicola Procaccini, che si è di nuovo candidato per il prossimo mandato, ha scelto uno strumento artistico per trasmettere le sue idee di Europa e come Fratelli d’Italia intende cambiare l’Unione Europea. Si tratta di uno spettacolo teatrale “Cronache dal ventre della balena live” che parlerà di politica e musica, pensieri e rime. Lo spettacolo arriverà in tutte le province del Lazio. Procaccini richiama gli appuntamenti settimanali con cui da Bruxelles, negli ultimi cinque anni, ha informato i cittadini sui social circa la sua attività di europarlamentare, sottolineando le grandi difficoltà e le contraddizioni di un sistema burocratico che tende a stritolare e inghiottire tutto, proprio come un enorme ventre di balena.

In scena anche musicisti e contributi video, mentre sul palco insieme a Nicola Procaccini anche vari ospiti tra cui giornalisti, esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura, rappresentanti politici e istituzionali.

Si inizia sabato 2 marzo al teatro D’Annunzio di Latina (ore 18, ingresso gratuito fino a esaurimento posti), per poi toccare Viterbo (7 marzo), Frosinone (16 marzo), Rieti (2 aprile) e finire a Roma (18 aprile).