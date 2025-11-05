Nicolas Giacomelli apre il ciclo pianistico del Campus al Circolo Cittadino di Latina

Dopo i primi due apprezzatissimi appuntamenti di ottobre, dedicati al Belcanto e al Canto barocco, il Campus Internazionale di Musica inaugura un nuovo ciclo di concerti pianistici al Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina.

Venerdì 7 novembre, alle ore 19, ad aprire la rassegna sarà il pianista e compositore bolognese Nicolas Giacomelli, classe 1998, tra i più promettenti talenti italiani della sua generazione.

Già insignito nel 2016 del titolo di eccellenza musicale italiana dall’allora presidente della Camera, Giacomelli vanta un palmarès di oltre 40 premi internazionali, tra cui il Shigeru Kawai di Tokyo, il Premio Venezia, il Concours International Piano Campus (Francia) e il NTD Competition (USA). Formatasi sotto la guida di Leonid Margarius all’Accademia di Imola, la sua carriera lo ha portato fino al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi e oggi all’Accademia di Santa Cecilia, dove si perfeziona con Benedetto Lupo.

Il concerto, organizzato in collaborazione proprio con l’Accademia di Santa Cecilia, si aprirà con un omaggio al Romanticismo tedesco: Kreisleriana, Fantasien op. 16 di Robert Schumann, otto brani ispirati all’universo fantastico di E.T.A. Hoffmann, dedicati idealmente a Clara Wieck e a Fryderyk Chopin.

Nella seconda parte, Giacomelli proporrà le Sette fantasie op. 116 di Johannes Brahms, pagina di struggente intensità e testamento spirituale del compositore amburghese.

Un appuntamento di grande prestigio per la città e per gli appassionati, che potranno ascoltare dal vivo uno dei talenti più raffinati della nuova generazione pianistica europea.