Nicolosi Latina, in arrivo la mostra degli studenti ”il colore dei diversi”

Lo Spazio culturale Nicolosi di Latina ancora protagonista con una mostra ideata dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Galilei – Sani. L’appuntamento è per il 7 marzo alle ore 17 con l’inaugurazione di ”Il colore dei diversi”, progetto realizzato dalla classe quinta dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’ istituto del capoluogo.

Le opere realizzate dagli alunni sotto la guida dei docenti di indirizzo Lia Lepore e Francesco Sforzini e della docente di Lettere Adriana Marucco sono volte a rappresentare graficamente alcune delle più importanti poesie di quattro pilastri della letteratura italiana: Pascoli, D’Annunzio, Ungaretti e Montale, anche nella prospettiva di coniugare la preparazione tecnica con una salda formazione umanistica, obiettivo fortemente sentito dall’istituto, alla cui dirigenza è dal presente anno scolastico la professoressa Marina Palumbo.

“Le forme artistiche, pur attraverso linguaggi diversi, hanno il magico potere di comunicare perfettamente tra loro. ” afferma la professoressa Marucco

“Poesia e immagine hanno da sempre un legame forse invisibile ma indissolubile: non ci sono versi che non evochino figure, linee e colori e non c’è opera artistica che non abbia la forza di richiamare suggestioni poetiche. Partendo da questa convinzione e sicuri che ogni creazione sia anche interpretazione che doni nuova vita al messaggio di chi ha creato, abbiamo deciso di cimentarci nella rappresentazione di alcune delle composizioni dei più importanti autori studiati in quest’anno scolastico, concentrandoci in particolare sugli elementi del colore e della luce.”

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Latina, sarà aperta fino al 17 marzo tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00. Questo evento sarà il primo, tra quelli in programma presso lo Spazio Culturale Nicolosi, che vedrà la collaborazione tra l’associazione e gli Istituti Superiori della città, nel corso del 2024 sono previsti infatti appuntantamenti con il Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti, con il Liceo Classico Dante Alighieri, Liceo Statale Alessandro Manzoni e con l’Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto.