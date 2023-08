Ninfa, due serate all’insegna del grande jazz

Un altro week end all’insegna del grande jazz quello che sta per cominciare. Gli organizzatori della 52nd Jazz, Nicola Borrelli, Erasmo Bencivenga e Giorgio Raponi, saranno sul palco venerdì sera, insieme a Massimiliano Filosi, con un repertorio costituito interamente da composizioni originali del contrabbassista e leader della band, Nicola Borrelli, che suonerà in compagnia dei suoi compagni di viaggio della 52nd.

La line up vedrà Massimiliano Filosi, al sax soprano e al contralto in alcuni brani, musicista straordinario e versatile, attualmente in tour con Massimo Ranieri, con il quale Nicola Borrelli ha collaborato sin dagli anni ’90 in diversi progetti e alla cui esperienza viene affidato il compito di esporre quasi tutti i temi dei brani. Sul palco anche Erasmo Bencivenga al piano e Giorgio Raponi alla batteria, musicisti con i quali Borrelli condivide, da anni, ogni aspetto della vita musicale oltre che una grande amicizia più che ventennale.

Sabato sera, invece, sarà la volta di un altro grande e attesissimo concerto; sul palco Antonio Del Sordo 4et feat. Giovanni Amato che presenteranno Flowers. Il gruppo nasce dall’idea del batterista e compositore Antonio Del Sordo che, nel luglio del 2022, registra l’album con l’etichetta discografica romana Alfa Music.

Una menzione speciale merita la partecipazione del trombettista Giovanni Amato, uno dei più importanti e apprezzati musicisti jazz italiani a livello internazionale, che arricchisce il tutto con il suo swing eccezionale. Vincitore, nel 2009, dell’Italian Jazz Awards come “Best Jazz Act”, Giovanni Amato ha partecipato a 9 edizioni dell’Umbria Jazz Festival, e ha collaborato con numerosi artisti di fama mondiale. Ha lavorato (a volte anche in incisioni) con grandi artisti italiani come Gino Paoli, Gianni Morandi, Laura Pausini, Teresa De Sio e tanti altri. Sul palco, insieme a loro, anche Francesco Palmitessa alla chitarra e Nicola Borrelli al basso.

Sul palco del Ninfa Jazz anche l’installazione artistica a cura di MAD, Museo d’Arte Diffusa, di Fabio D’Achille con cui prosegue una collaborazione che vede, insieme, arte e musica; a fare da scenografia ai prossimi due concerti Il volo (una copertura in tela marina objet trouvé – restituito dal mare al Lido di Latina), di Alessandra Chicarella. L’installazione pittorica è realizzata, appunto, con delle vele usurate di piccole imbarcazioni delle scuole nautiche di Terracina ed è stata proposta dall’autrice sia all’Oasi Naturalistica Lago di Paola a Sabaudia, nella rassegna estiva “Mad, OdisSea Contemporanea 2022” e alla Stazione di Spoleto fino alla fine di maggio. Il viaggio dell’autrice pontina chiude il suo ciclo questo fine settimana a Ninfa con i compagni di viaggio del Jazz che per primi avevano ospitato le sue opere nella rassegna invernale a Lavori in Corso.

Ricordiamo che tutti i concerti del Ninfa jazz iniziano alle 21.30; il costo del biglietto è di 17 euro (compreso i 2 euro di prevendita).

E sarà possibile, per un numero limitato di posti, abbinare al concerto la visita del giardino al tramonto, con il biglietto Full Experience per vivere un’esperienza unica, tra natura e musica jazz. Il costo del biglietto sarà, in questo caso, di 30 euro (costo della prevendita 2 euro). Gli interessati dovranno presentarsi non più tardi delle 18.30 davanti l’ingresso del Giardino di Ninfa.

Come sempre è attivo il nostro numero Whatsapp 350 1843609; i biglietti si possono acquistare su boxol.it.

Per tutte le info e il calendario dei concerti sarà possibile consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.