Ninfa e Torrecchia, boom di prenotazioni per le visite gratuite

Raggiunto in un solo giorno il numero massimo consentito di posti per le visite gratuite ai monumenti naturali di Torrecchia e Ninfa organizzate nell’ambito della manifestazione “Cibo, Storia, Territorio, Natura”.

I centoventi posti disponibili, di cui 70 per Ninfa e 50 per Torrecchia, distribuiti nelle due giornate di sabato e domenica prossimi, se li sono aggiudicati i più veloci nell’effettuare la prenotazione secondo le disposizioni fornite sul sito web istituzionale. A breve riceveranno una mail di conferma e verrà loro ricordato l’appuntamento in Largo San Pasquale dove un bus navetta li porterà nelle destinazioni prescelte e, al termine della visita, di nuovo a Cisterna.

Iniziano dunque con un pieno successo le iniziative previste da “Cibo Storia Territorio Natura” organizzate dal Comune di Cisterna di Latina, in collaborazione con l’associazione Commercianti del Centro, la Confesercenti, la CNA e la Rete Commercio e Cultura, su un progetto finanziato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina.

Nelle strade e piazze del centro e all’interno di Palazzo Caetani ci saranno attività di animazione, laboratori, il mercatino, passeggiate con shopping a prezzi scontati, i butteri a cavallo, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici e il tradizionale “Foco di San Giuseppe” con balli, canti e poesie.

Ulteriori informazioni al tel. 393.8375047 o sui canali social Facebook “Cisterna in Centro” e Instagram “cisternaincentro”.