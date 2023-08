Ninfa Jazz, domani in scena il Francesca Tandoi Trio

Domani ci sarà il penultimo concerto di questa edizione del Ninfa Jazz, un grande successo per l’organizzazione della 52nd.

Sul palco Francesca Tandoi al piano e voce, Stefano Senni al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria. Un Trio ben collaudato, già ospite della 52nd Jazz, attesissimo dal pubblico.

Riconosciuta dalla critica come uno dei talenti pianistici e vocali più interessanti della scena jazz internazionale, Francesca Tandoi, compositrice, pianista e cantante, inizia prestissimo ad avvicinarsi al mondo del jazz. Frequenta seminari tenuti da grandi artisti come Barry Harris, Mulgrew Miller e Brad Mehldau, poi, si trasferisce in Olanda dove si diploma con menzione speciale al Royal Conservatory of The Hague.

Grazie alla sua riconosciuta bravura si inserisce nel panorama jazzistico nord europeo collaborando con alcuni fra i più grandi jazzisti internazionali. Il suo tocco elegante e lo swing innato fanno sì che pianisti famosi come Tamir Hendelman e Monty Alexander rimangano piacevolmente impressionati delle sue qualità musicali. Al suo attivo diverse tournée in giro per il mondo, esibizioni nei più famosi jazz club italiani e numerose collaborazioni con alcuni fra i maggiori esponenti del jazz internazionale. Francesca Tandoi è anche un’apprezzata band leader; alla sua giovane età vanta già un percorso costellato di successi in tutto il mondo. Le sue performances in trio sono state definite più volte come “un’esplosione di swing” e il suo modo di suonare il piano incredibilmente virtuoso ed elegante.

Ad affiancarla sul palco Stefano Senni al contrabbasso, uno dei musicisti più attivi e richiesti del panorama jazzistico internazionale. Ha suonato in tutto il mondo con i più grandi artisti d’oltreoceano ed è presente in oltre cento incisioni discografiche e Giovanni Campanella alla batteria, uno straordinario talento che affianca alla sua attività di batterista anche quella di pianista e compositore; vanta innumerevoli collaborazioni live e in studio con alcuni dei più grandi nomi della scena jazz italiana e internazionale.

A fare da scenografia al concerto ancora le opere di Alessandra Chicarella, grazie alla collaborazione con MAD, Museo D’Arte Diffusa di Fabio D’Achille. Una mostra sinestetica con vele in tela marina riciclata, ovvero oggetti restituiti dal mare e ritrovati al Lido di Latina, e riutilizzati dall’artista pontina.

Ricordiamo che tutti i concerti del Ninfa jazz iniziano alle 21.30; il costo del biglietto è di 17 euro (compreso i 2 euro di prevendita). Sarà possibile acquistare i biglietti su boxol.it.

Come sempre è attivo anche il numero Whatsapp 350 1843609.

Per tutte le altre informazioni sarà possibile consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.