Ninfina II, stop al traffico per una notte: lavori sul nuovo ponte tra Latina e Cisterna

La Strada Provinciale Ninfina II sarà chiusa temporaneamente al traffico nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo per consentire un intervento di manutenzione sul nuovo ponte recentemente realizzato.

Il provvedimento, disposto dalla Provincia di Latina, scatterà alle ore 21:00 del 25 marzo e resterà in vigore fino al completamento dei lavori, previsto nelle prime ore della mattinata successiva. L’interruzione riguarderà il tratto compreso tra il km 9+710, in prossimità dell’incrocio con la Strada Comunale Piano Rosso, e il km 11+610, all’altezza della Strada della Speranza, nei territori comunali di Latina e Cisterna.

Alla base dell’intervento c’è un controllo tecnico effettuato lo scorso 27 febbraio dal Settore Viabilità, che ha evidenziato un lieve cedimento del piano stradale. Una condizione ritenuta fisiologica e legata all’assestamento dei rilevati in corrispondenza del nuovo ponte, inaugurato lo scorso novembre e considerato strategico per i collegamenti tra i due centri.

Immediata la risposta dell’amministrazione provinciale. Il presidente Federico Carnevale ha disposto l’attivazione delle procedure necessarie per intervenire in sicurezza, incaricando gli uffici competenti di predisporre l’ordinanza di chiusura.

“Si tratta di un’operazione programmata – ha spiegato Carnevale – indispensabile per garantire nel tempo la piena funzionalità dell’infrastruttura e la sicurezza degli automobilisti. Abbiamo scelto una fascia oraria notturna proprio per contenere al massimo i disagi”.

Durante le ore di chiusura saranno attivate deviazioni per la viabilità: chi proviene da Borgo Santa Maria in direzione Cisterna dovrà deviare all’altezza di via Moscarello, mentre per il traffico opposto, da Cisterna verso Borgo Santa Maria, il percorso alternativo sarà indicato in corrispondenza di via Piano Rosso.

Sul posto saranno presenti segnaletica temporanea, dispositivi luminosi e personale incaricato per regolare la circolazione e garantire condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento.

L’ente invita gli automobilisti a prestare attenzione alle indicazioni e a programmare per tempo i propri spostamenti, considerando le modifiche alla viabilità previste nella notte dei lavori.