Nissolino Latina, partenza sprint

Inizio di stagione esplosivo per la Nissolino Intesatletica Latina, che si presenta subito protagonista con una raffica di minimi per i Campionati Italiani e diversi titoli regionali.

Sugli scudi Alessia Tartaglione, capace di vincere il Festival delle Prove Multiple Under 18 ad Ancona centrando il minimo per gli Italiani di Padova. Per lei anche il titolo regionale nei 60 ostacoli con 9″11. Sulla stessa distanza grande prova anche per Andrea Zito, che con 8″15 si inserisce tra i migliori Under 18 d’Italia. Entrambi sono seguiti da Mauro Trivellato.

Nella velocità brillano Pietro Torre, oro nei 60 con 7″22, e Alberto De Renzi, terzo con 7″36. In pedana, gara super di Francesca Negri: a soli 16 anni firma 3,20 nell’asta, quarta misura nazionale dell’anno. Cresce anche Lorenzo Polidori, che sale a 4,35 e vola ai vertici del ranking.

Ottimo avvio pure per Sofia Farinella, con i personali su 60 (7″85) e 200 (25″82). Bene anche Marika De Bonis e Ludovica Chinaglia nei 200, mentre Alice Ciotti debutta sui 400 con un promettente 60″34.

Latina parte forte: l’atletica c’è, e si vede.