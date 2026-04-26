Nissolino Sport, gioie per l’atletica pontina a Rieti

Atletica pontina protagonista a Rieti, dove la Nissolino Sport si conferma tra le realtà più solide del panorama regionale, centrando tre titoli regionali e una serie di prestazioni di assoluto livello.

A brillare, nelle gare di contorno ai campionati regionali di prove multiple, è stata soprattutto Marika De Bonis, capace di firmare in meno di un’ora 12”27 nei 100 e 24”73 nei 200, doppio risultato che vale il pass per i Campionati Italiani Under 20. Bene anche Sofia Raponi, che al rientro dopo un mese di stop ferma il cronometro a 12”74 nei 100 e 26”42 nei 200, mentre Pietro Torre scende per la prima volta sotto i 23 secondi nei 200 con 22”99.

Prestazioni importanti anche nelle prove multiple, dove sono arrivati i titoli regionali. Alessia Tartaglione conquista l’Eptathlon Under 18 con 4.312 punti, centrando anche il minimo per gli Italiani e facendo segnare un ottimo 14”88 nei 100 ostacoli, tra i migliori tempi italiani stagionali di categoria.

Titolo laziale Under 23 anche per Andrea Belvisi nel Decathlon Assoluto, chiuso con il nuovo personale di 5.737 punti, mentre Alessandro Ghion sale sul gradino più alto tra i Senior.

Ottimi segnali anche dal settore giovanile: nell’Octathlon Under 16 doppietta Nissolino con Davide Bernardini primo davanti a Francesco Rossi, mentre completano il quadro il quarto posto di Salvatore Intrabartolo e il quinto di Stefano Torre.

Un altro fine settimana da applausi per l’atletica pontina, che continua a collezionare risultati e conferme.