No al bullismo, il pugile Mario Pisanti incontra gli alunni della Cena e del Marconi

Domani doppio evento per gli alunni di due scuole pontine. In occasione della Giornata dedicata alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, Mario Pisanti, campione italiano di pugilato, incontrerà prima alle 9 gli alunni dell’Istituto Superiore Marconi di Latina, poi alle ore 11:45 gli studenti delle classi quinte del plesso “Daniele” e “Gionchetto” e le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado della Giovanni Cena di Latina.

Il famoso pugile sarà accompagnato dal fratello Luigi Pisanti e dalla sorella Claudia Pisanti, ambedue istruttori di karate. Mario Pisanti è stato pluricampione dei Pesi Piuma e Superpiuma ed oggi vive a Pisa dove insegna pugilato. Da alcuni anni incontra i ragazzi delle Scuole medie e Superiori per parlare di rispetto, sacrificio, sport e vittorie sul ring come nella vita, valori importanti contro il disagio giovanile, il bullismo e il cyberbullismo.

Il bullismo è presente sia tra le femmine che tra i maschi ed è in aumento anche nella scuola primaria. Sia i bulli che le vittime, presentano purtroppo difficoltà nella regolazione e nel riconoscimento delle emozioni: se i bulli persistono nei loro atteggiamenti e comportamenti, rischiano di strutturare disturbi della condotta e successivamente disturbi antisociali di personalità, mentre le vittime possono andare incontro a disturbi depressivi e sentirsi privi di valore.

A presentare il progetto sarà Fabio Caiazzo del CdA Sport e Salute, insieme al moderatore del progetto Michele Cioffi, coordinatore nazionale Libertas.