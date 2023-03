Un lungo, variopinto e rumoroso corteo per dire di “no alle mafie” nella Giornata della memoria per le vittime di mafia che ormai da anni corrisponde al primo giorno di primavera. Tutte le scuole del capoluogo stanno aderendo questa mattina alla manifestazione che confluirà con il comizio finale che si svolgerà al Parco Borsellino e Falcone di Latina. Eventi simili sono stati organizzati praticamente in tutta la provincia. L’evento è stato promulgato da Prefettura e Provincia di Latina.