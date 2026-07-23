No estintori e rilevatori di gas, stangata per 6 strutture ricettive a Fondi

Estintori assenti, rilevatori di gas mai installati, tariffe “nascoste” ai clienti e persino la mancata registrazione degli ospiti. È un lungo elenco di violazioni quello emerso dai controlli effettuati a Fondi, dove un’attività condotta congiuntamente dal Commissariato di Polizia e dalla Polizia Locale ha portato a 17 sanzioni amministrative e a una denuncia a piede libero. Le verifiche hanno scoperchiato diverse irregolarità all’interno di sei strutture ricettive del territorio comunale. I sigilli della sicurezza sono mancati su più fronti: sono state infatti contestate sei sanzioni per l’omessa installazione degli estintori, cinque per la mancata presenza dei rilevatori di gas, cinque per l’omessa esposizione dei prezzi nelle camere e una per la mancanza del Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’ingresso.

A scatenare il provvedimento penale è stato il controllo in una delle strutture ispezionate, dove la titolare ha omesso di identificare gli ospiti al momento dell’ingresso, violando apertamente l’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Nei suoi confronti verrà trasmessa un’informativa di reato alla competente Autorità Giudiziaria. Non si fermano qui, tuttavia, gli accertamenti degli agenti: per quattro dei locali controllati sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità delle licenze d’esercizio, a causa della mancata esibizione immediata della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). L’unico dato positivo riguarda l’invio telematico delle presenze: tutte le strutture sono risultate in regola con l’inserimento dei dati dei clienti nella banca dati “Alloggiati Web”. Nel corso dell’intero servizio sono state complessivamente identificati nove ospiti e tre titolari.