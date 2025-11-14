Noi Moderati di Lupi a Terracina: “Siamo la forza della responsabilità”

Parte da Terracina la terza fase del percorso politico di Noi Moderati: quella del radicamento reale e capillare nei territori. Con il Congresso Comunale celebrato nelle scorse ore, il partito guidato dall’onorevole Maurizio Lupi ha dato il via a una lunga stagione congressuale che interesserà tutti i 33 comuni della provincia di Latina e che culminerà nei prossimi mesi con il congresso del capoluogo.

Il momento più atteso della giornata è arrivato proprio con l’intervento dell’onorevole Maurizio Lupi, presidente nazionale di Noi Moderati, giunto a Terracina in serata per impegni istituzionali. La sua presenza ha segnato il passaggio simbolico verso una fase politica più matura e radicata, portando un messaggio che ha tracciato con chiarezza la rotta del movimento.

“Noi Moderati è oggi la quarta proposta politica del centrodestra, quella più moderata, più responsabile, più concreta. Non solo a livello nazionale ma anche nei territori, dove stiamo costruendo una presenza solida e credibile”, ha affermato Lupi, sottolineando come la sfida sia quella di riportare all’impegno politico i milioni di elettori moderati che oggi non votano più. “Quando ci sono valori, ideali e passione – ha aggiunto – le idee non restano astratte: camminano sulle gambe degli uomini e diventano azione politica. Il nostro obiettivo è chiaro: coinvolgere, far partecipare, costruire una nuova classe dirigente. Lo dimostreremo anche con il grande appuntamento nazionale del 28, 29 e 30 novembre a Roma, ‘La forza della responsabilità’. C’è bisogno di meno deleghe e più impegno diretto”.

A rappresentare la visione regionale è stato l’onorevole Marco Di Stefano, Coordinatore Regionale del Lazio, che ha evidenziato la crescita del partito sul territorio.

“Siamo un partito giovane, ma con radici profonde nei valori – ha spiegato –. Crediamo nella libertà, nella centralità della persona, nel valore della famiglia e nella dignità del lavoro. In meno di due anni siamo diventati una realtà strutturata in tutto il Lazio. Terracina e Latina sono due veri laboratori politici, due territori strategici dove stiamo costruendo una presenza credibile e duratura”.

Il Coordinatore Provinciale, avvocato Alessandro Paletta, ha delineato con nettezza il ruolo che Noi Moderati intende giocare nella provincia di Latina.

“Il congresso di Terracina è stato un segnale politico forte. Vogliamo essere una presenza credibile e responsabile, soprattutto in una fase in cui il centrodestra vive una crisi politica, amministrativa e culturale”, ha affermato.

“Nonostante il 70% dei consensi, il centrodestra fatica a governare. Noi Moderati non partecipano alle polemiche: portiamo soluzioni. Terracina e Latina sono laboratori politici in cui dimostreremo che si può fare politica con rispetto istituzionale, visione e passione. Nei prossimi mesi celebreremo i congressi in tutti i 33 comuni della provincia, costruendo una rete solida e competente. Vogliamo riportare al centro i valori fondamentali: libertà, famiglia, lavoro, dignità della persona. Con serietà, senza slogan”.

A chiudere il congresso, l’intervento dell’avvocato Massimo D’Ambrosio, confermato Coordinatore Comunale di Terracina. “Essere moderati non è solo il nome del nostro partito: è uno stile politico e culturale – ha detto –. Equilibrio, rispetto, valori. La presenza dell’onorevole Lupi ha dato prestigio a un congresso che segna l’inizio di un radicamento vero. Da Terracina parte una nuova stagione per la buona politica, fatta di passione, competenza e serietà”.

Il viaggio verso il consolidamento territoriale proseguirà ora con il grande appuntamento nazionale del 28-29-30 novembre al Marriott Park Hotel di Roma, “La forza della responsabilità”: una tre giorni chiamata a dare ulteriore slancio al progetto politico che Noi Moderati vuole portare al centro del dibattito locale e nazionale.