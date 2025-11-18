Noi Moderati Latina: “Su ABC serve responsabilità, non ostruzionismo”

Alla vigilia dell’incontro fissato per domani, Noi Moderati Latina interviene per fare chiarezza sul percorso che riguarda ABC e il riallineamento dei bilanci dell’Azienda speciale, tema destinato ad approdare in Consiglio comunale.

Il movimento riconosce che attorno alla vicenda si è creato un clima politico teso, in cui non mancano tentativi di rallentare l’iter. Ma chiarisce anche che la delibera sugli effetti della modifica dell’articolo 8 dello Statuto sta seguendo l’iter tecnico necessario, con una valutazione approfondita di tutti gli aspetti giuridici e contabili.

L’auspicio è che il testo predisposto dagli uffici arrivi in aula senza bisogno di correzioni o rielaborazioni, evitando ulteriori perdite di tempo.

Al di là dei passaggi procedurali, per Noi Moderati il punto politico centrale è un altro: con questo atto i bilanci di ABC vengono definitivamente approvati e riallineati con quelli del Comune. L’Azienda, spiegano, esce da questa fase non solo consolidata sotto il profilo finanziario, ma anche rafforzata sul piano gestionale, pronta a dare attuazione al nuovo progetto di igiene urbana approvato nelle scorse settimane.

Tra le prime misure attese: il piano di pulizia straordinaria, il bilancio previsionale 2026, l’avvio della PAP per le utenze non domestiche e l’internalizzazione del servizio di diserbo. Passaggi che, nelle intenzioni del partito, segneranno un cambio di passo nella qualità del servizio.

“Noi Moderati Latina sostiene con determinazione il lavoro dell’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, che sta operando con serietà e competenza per permettere ad ABC di voltare pagina – sottolinea il coordinamento cittadino. La nostra linea è chiara: meno proclami, più fatti. La comunità attende risultati concreti, e questo è l’unico obiettivo che ci interessa”.