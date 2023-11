Nomi noti e nomine attese, nasce il nuovo coordinamento di Fratelli d’Italia

Scontata la conferma del senatore Nicola Calandrini come coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, c’è stata subito convergenza anche per l’elezione dei componenti del coordinamento provinciale. Ci sono 13 nomi, tra cariche politiche passate e presenti, di sindaci, vicesindaci, consiglieri, dirigenti e quadri di partito. Per arrivare al numero di 20, mancano altri sette nominativi che verranno scelti direttamente da Nicola Calandrini. Tra i 13 eletti, Davide Fioriello, di Latina, segretario nazionale Opes (Organizzazione per l’educazione allo sport). Di seguito gli altri nomi con tra parentesi il comune di iscrizione: Simonetta Antenucci (Cisterna), Daniela Di Lorenzo (Aprilia), Stefano Di Russo (Formia), Elena Evangelista (Latina), Antonio Fiacco (Sezze), Angelo Graziano (Minturno), Carola Latini (Aprilia), Maurizio Lucci (Sabaudia), Pierpaolo Marcuzzi (Terracina), Giuseppe Mochi (Pontinia), Gesualdo Mirabella (Monte San Biagio), Vincenzo Petruccelli (Santi Cosma e Damiano). In attesa di conoscere gli altri sette nomi, la provincia di Latina è ben rappresentata, da nord a sud, dai confini con la provincia di Roma a quelli con la provincia di Caserta.