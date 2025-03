Non solo lo Skatepark nel Parco Santa Rita, passi avanti per un’area più inclusiva

Il progetto di riqualificazione del Parco Santa Rita di Latina, che va di pari passo con quello della realizzazione dello Skatepark, compie un importante passo avanti grazie all’approvazione, da parte della giunta comunale, del documento di indirizzo alla progettazione. Questo documento, su indirizzo del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale, fornisce le linee guida essenziali e le direttive fondamentali per orientare e definire in modo chiaro l’intera attività progettuale, garantendo così una realizzazione conforme agli obiettivi di qualità e funzionalità previsti.

In particolare, gli interventi da 346mila euro, che rientrano nella prima fase dei finanziamenti Fesr assegnati alla città di Latina, prevedono la riqualificazione del verde, del campetto da calcio e dell’arredo urbano, il rinnovo dei percorsi pedonali e dell’illuminazione, la sostituzione dei giochi per bambini con altri più moderni e sicuri e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“L’intervento – afferma Carnevale – che si svolge in sinergia con il progetto della realizzazione dello Skate Park nello stesso parco, oggetto di finanziamento di 387mila euro, ha l’obiettivo di aumentare la fruibilità dello spazio verde e l’inclusione sociale favorendo convivialità tra giovani e tra persone di diverse età. Il progetto, che punta a garantire un parco più vivibile, inclusivo e moderno, rappresenta un altro passo importante nella realizzazione di una città sempre più a misura di cittadino, in cui spazi pubblici ben curati e funzionali sono al servizio della comunità e delle famiglie.

Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione – conclude Carnevale – si gettano le basi per una trasformazione significativa del Parco Santa Rita, che diventerà un simbolo di modernità, accessibilità e inclusività per tutta la città di Latina. L’intervento, possibile grazie al finanziamento Fesr, si aggiunge ai lavori da circa 250mila euro effettuati a spese del Comune di Latina nell’ultimo anno che hanno permesso di sostituire i giochi per bambini ammalorati presenti nei parchi pubblici con nuovi spazi dedicati allo svago e all’attività motoria”.