Nona edizione del convegno “Dermatoscopia” a Latina

É giunto al suo nono appuntamento il convegno di “Dermatoscopia – Incontro di casistica Dermoscopica Interattiva” organizzato dalla LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Associazione provinciale di Latina, nei giorni 21 e 22 ottobre, presso il complesso alberghiero “Oasi di Kufra”.

Il convegno rappresenta un’occasione di confronto interattivo tra opinion leader, giovani dermatologi emergenti e colleghi più esperti che discuteranno in aula, in un ambiente informale e costruttivo, la casistica selezionata dai più importanti centri dermatologici italiani, universitari od ospedalieri, che si occupano di dermatoscopia. Nel corso delle sessioni di casistica verranno presentati sia casi di dermatologia oncologica che infiammatoria ed il ruolo della dermatoscopia non solo nella fase diagnostica ma anche nella gestione dei trattamenti prescritti.

L’edizione di quest’anno verterà in particolare sulla gestione terapeutica delle principali patologie in ambito tricologico, sia in età pediatrica che nell’adulto, e del ruolo del trattamento galenico, sull’interpretazione, sempre complessa e temibile, delle lesioni rosa, sulla valutazione di come cambiano i criteri dermatoscopici nella diagnosi del melanoma cutaneo in rapporto alla sede anatomica e, infine, sui criteri diagnostici della cheratosi seborroica.

Locandina Convegno Dermatoscopia