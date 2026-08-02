Norma, albero cade sulla carreggiata: interviene la protezione civile

Mattinata di efficienza e prontezza per le strade di Norma. Grazie al tempestivo intervento dei volontari della protezione civile Norma – Odv, è stato rimosso in tempi record un arbusto caduto lungo Via Norbana, mettendo subito in sicurezza l’arteria stradale prima che potesse creare pericoli al traffico locale.

L’operazione ha permesso il rapido ripristino delle normali condizioni di viabilità, evitando spiacevoli ingorghi e garantendo la tutela degli automobilisti in transito.

Il sindaco Andrea Dell’Olmo sui propri social ha voluto lasciare un messaggio a riguardo: “Un sentito ringraziamento va ai volontari della Protezione Civile che, con competenza, disponibilità e spirito di servizio, garantiscono ogni giorno un presidio fondamentale per la sicurezza e il bene della nostra comunità.”