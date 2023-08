Norma, domani la proiezione del docufilm “Tutto quello che sarà”

“Tutto quello che sarà” è il docufilm che arriva a Norma, prodotto dalla Cooperativa Utopia

2000 onlus. Verrà proiettato, domani mercoledì 2 agosto alle 21.30, nei giardini della Scuola elementare di Piazza Caio Cestio, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei comuni di Norma, Bassiano e Sermoneta. L’evento è organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Centro musicale Orfeo”.

Agostina Mancini, responsabile dell’associazione:

“Con questa proiezione vogliamo creare un momento di riflessione importante anche sul nostro territorio, in merito a temi che ci stanno particolarmente a cuore come quelli trattati nel documentario. Approfitteremo della presenza delle istituzioni locali per promuovere anche un dibattito intorno alla necessità di creare sistemi economici locali basati sull’inclusione e sulla sostenibilità”.

Il docufilm racconta il “Girasoli Tour”, il viaggio di 3500 chilometri che Massimiliano Porcelli, presidente della stessa Cooperativa Utopia 2000 compagnia del giovane Dennis (ospite della Comunità educativa residenziale di Roccagorga), sostenuti dal Consiglio d’amministrazione della stessa Cooperativa; hanno percorso interamente in bicicletta, dal 10 giugno al 15 luglio del 2021, nell’Italia che resiste, come recita “Viva l’Italia”, canzone di Francesco De Gregori, nell’Italia empatica e innovativa alla scoperta dell’economia sociale.

Porcelli afferma:

“Siamo convinti che molti dei mali di quest’epoca siano prodotti dalle evidenti disuguaglianze che si sono venute a creare nei decenni e che, soltanto un approccio economico maggiormente redistributivo in termini di ricchezze e di opportunità, possa colmare le distanze”.

Il docufilm è stato realizzato da una troupe televisiva, capitanata dal regista pontino Renato Chiocca, che ha percorso insieme ai protagonisti tutte le 33 le tappe dello stesso tour. Mentre le realtà visitate sono state 42, tutte impegnate a costruire uno sviluppo sostenibile e un’economia solidale nei propri territori. Il tour è partito da Bevagna, qui, Utopia 2000, presso l’Agriturismo “Le Grazie”, ha avviato un importante progetto di economia etica. Recensito dalle migliori riviste italiane di cinema, a metà luglio. è stata presentato in streaming mondiale sulla piattaforma My Movies. A pochi mesi dalla sua uscita ha già conquistato il Premio Terzo Settore al Festival internazionale della cinematografia sociale “Tulipani di Seta; Nera” di Roma, la Menzione d’onore al Madonie Film Festival di Palermo e il riconoscimento Miglior Documentario al Film Awards Festival di Ponza. È stato presentato al Social World Film Festival di Vico Equense, dopo l’annuncio avvenuto al “Pavillon Italia” dell’Hotel Majestic di Cannes durante il 76° Festival del Cinema, e all’Ischia Global Film Festival alla presenza di numerose star internazionali, tra cui ben otto premi oscar. Mentre a settembre verrà presentata a Roma, al Fontanone del Gianicolo (all’interno della manifestazione “Eventi a Fontana”) e al Festival nazionale dell’Educazione civica nelle scuole, e il 13 ottobre al Festival nazionale dell’Economia sociale e della Transizione ecologica di Castano Primo (Mi), all’interno di un dibattito con esperti di settore che si articolerà proprio intorno al docufilm.