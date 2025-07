Prosegue con grande intensità e partecipazione la seconda edizione del Soccer Camp Selettivo, organizzato dalla Pisanti Sport Power presso il campo comunale di Norma. L’evento, iniziato lo scorso 1° luglio e in programma fino a domani, 4 luglio, ha già attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, grazie all’elevata qualità del progetto tecnico e al coinvolgimento di giovani promesse del calcio provenienti da tutta Italia.

A fare da cornice all’apertura ufficiale del camp è stata la conferenza stampa di presentazione tenutasi presso il suggestivo Centro Ippico Tornado di Norma. Alla presenza dello staff organizzativo, degli atleti e dei media locali, è stato illustrato nel dettaglio il programma delle giornate e l’obiettivo di questo stage selettivo: offrire ai partecipanti un’occasione concreta di crescita, confronto e visibilità nel panorama calcistico nazionale.

I 25 ragazzi, provenienti da città come Bologna, Reggio Emilia, Torino, Milano, Latina, Lecce, Potenza e Anzio, sono impegnati in doppie sedute quotidiane di allenamento, seguiti da uno staff tecnico di alto profilo guidato dall’allenatore UEFA B Luca Ceretta con la supervisione di Mirko Petrianni, affiancati dal preparatore dei portieri Enrico Barbini, dai preparatori atletici Luigi Pisanti e Marco D’Angeli, dal dottore in Alimentazione e Scienze delle Nutrizione G abriele Maffei, dal motivatore sportivo Mario Pisanti e dagli assistenti tecnici Giuseppe Pisanti e Luca Montanaro.

Durante gli allenamenti, i giovani atleti sono osservati direttamente da Daniele Gravili, mediatore sportivo della G&B Management, realtà attiva nel management e nella promozione di giovani talenti. La sua presenza testimonia l’alto livello di attenzione da parte del mondo professionistico verso l’iniziativa.

Come per la precedente edizione, anche quest’anno verrà realizzato un database tecnico-atletico dettagliato per ogni partecipante, utile per facilitare l’accesso a stage e provini con club professionistici. Un modello che, già nel 2024, ha portato quattro ragazzi ad essere convocati da società professionistiche per esperienze dirette nel mondo del calcio di alto livello.