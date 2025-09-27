Norma, festa col triplo delle persone autorizzate: denunciata la titolare di un locale

Una festa dall’ampia portata quella a cui si sono ritrovati i poliziotti di Norma durante un’ispezione di routine a locali della movida, col controllo che aveva l’obiettivo di verificare la regolarità delle autorizzazioni per spettacoli e intrattenimenti aperti al pubblico. Al momento dell’arrivo degli agenti, la struttura risultava autorizzata a ospitare eventi all’aperto con una capienza massima di 99 persone, come previsto dalle normative antincendio. All’interno, però, ve ne erano oltre 200, con altre 70 in fila per entrare.

Per motivi di sicurezza, la Polizia ha immediatamente invitato i gestori a interrompere gli ingressi, pur senza fermare la serata in corso. Nei giorni successivi la titolare è stata convocata in Questura per fornire chiarimenti, ma non ha prodotto documentazione utile a sanare le irregolarità contestate. La donna è stata denunciata per violazioni in materia di pubblici spettacoli, in particolare per l’assenza delle necessarie certificazioni antincendio e per l’utilizzo di una licenza non corrispondente alla reale capienza del locale. Contestata anche una sanzione amministrativa per l’attività svolta in difformità dalle autorizzazioni. Sulla vicenda sono stati informati il SUAP e il Servizio Ambiente del Comune di Latina, che valuteranno eventuali ulteriori provvedimenti, tra cui la sospensione della licenza.