Norma, tunisino aggredito da tre magrebini: caccia all’uomo

Nella notte del 27 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina sono intervenuti a Norma in seguito a una richiesta d’aiuto pervenuta al numero unico di emergenza 112. Un cittadino tunisino di 36 anni, residente nella zona, ha segnalato di essere stato aggredito mentre passeggiava. Secondo quanto riferito alla pattuglia, tre uomini di nazionalità magrebina si sono avvicinati a lui. Uno di questi lo ha afferrato per il collo e lo ha colpito al volto con un pugno. Il 36enne è riuscito a divincolarsi e a fuggire, ma durante la sua corsa ha smarrito il portafogli e il telefono cellulare. I Carabinieri hanno avviato immediatamente delle ricerche per rintracciare gli aggressori e recuperare gli oggetti smarriti, ma le operazioni non hanno avuto esito positivo. Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri di Norma, che stanno lavorando per identificare i malfattori e ricostruire la dinamica dell’aggressione.