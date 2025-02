Norma, la raggiunge e la pesta con un crick: 42enne in ospedale

Si era rifugiata dalla sorella a Norma, forse per trovare un po’ di pace e allontanarsi dal compagno oppressivo e geloso. Ma lui l’ha rintracciata, l’ha inseguita lungo la Provinciale e, una volta raggiunta, l’ha picchiata selvaggiamente, probabilmente anche con un crick.

L’uomo, un 49enne residente a Cori, l’ha bloccata dopo diverse centinaia di metri di fuga, colpendola con pugni e schiaffi. La violenza è stata tale da rendere necessario l’intervento del 118: la donna, soccorsa, è stata trasportata e ricoverata all’ospedale Goretti di Latina in condizioni serie.

I Carabinieri del Comando Stazione di Norma e del Reparto Territoriale di Aprilia stanno indagando per chiarire i dettagli dell’aggressione. In attesa della prognosi e della denuncia formale della vittima, l’autorità giudiziaria potrebbe applicare misure cautelari, dal codice rosso agli arresti domiciliari per l’aggressore.