Norma, la “Regina Viarum” al museo archeologico

Il fascino millenario della Via Appia, recentemente insignita del prestigioso riconoscimento come patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, approda a Norma. L’associazione Artemis Culture, da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio locale, ha annunciato un nuovo appuntamento culturale dedicato proprio alla “Regina Viarum”.

L’iniziativa, curata da Beatrice Cappelletti in stretta collaborazione con la direzione scientifica del museo e l’amministrazione comunale di Norma, punta a far luce sul legame storico tra l’antica città di Norba e il sistema viario romano più celebre al mondo.

Il museo archeologico di Norma e l’adiacente parco archeologico si confermano centri nevralgici per i servizi educativo-culturali della zona. “L’obiettivo è celebrare l’ingresso dell’Appia nell’UNESCO attraverso una giornata di approfondimento e scoperta”, spiega l’organizzazione.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per cittadini e turisti di riscoprire le radici di un territorio che continua a svelare tesori d’epoca romana, offrendo un’esperienza che unisce il rigore della ricerca archeologica alla passione per la divulgazione.