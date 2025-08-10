Norma, ordigno sotto una macchina: gesto intimidatorio

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Norma, dove sotto un’auto è stato trovato un ordigno. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i carabinieri, seguiti dagli artificieri, che hanno provveduto a far brillare la bomba in sicurezza.

Secondo quanto emerso, l’ordigno non sarebbe comunque esploso. Le operazioni si sono svolte in un’area isolata, per evitare qualsiasi rischio alla popolazione.

Il proprietario del veicolo è già stato ascoltato dagli investigatori. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma i primi elementi raccolti lasciano pochi dubbi: si sarebbe trattato di un chiaro avvertimento.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i movimenti attorno alla vettura e verificare eventuali legami della vittima con ambienti in grado di ricorrere a simili intimidazioni.