Norma, parapendista precipita e rimane intrappolato

Un uomo 68enne originario di Sezze e residente a Roma, mentre sorvolava la città di Norma con il parapendio, è precipitato in una zona impervia rimanendo poi intrappolato. Per il recupero del parapendista, si è reso necessario l’intervento del Drago 145 del reparto volo vvf di Ciampino. Dopo l’estrazione, l’uomo è stato consegnato al personale del 118 e trasportato all’ospedale Goretti di Latina con varie fratture, ma non in pericolo di vita. Pochi giorni fa si è verificato lo stesso incidente ad uno sportivo tedesco, al quale è costata la vita https://www.latinacorriere.it/norma-precipita-con-il-deltaplano-e-muore/