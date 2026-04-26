Norma, precipita con il parapendio: grave un escursionista

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Norma, dove un uomo di nazionalità straniera è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in parapendio.

L’escursionista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso quota durante il volo ed è precipitato al suolo da diversi metri di altezza, riportando traumi e fratture multiple.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e un’auto medica. Considerata la gravità delle ferite, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ferito all’ospedale San Camillo di Roma.

L’uomo ha riportato diverse fratture, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.