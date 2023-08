Norma, “Puntini Fest”: in arrivo il festival teatrale per bambini

Dopo la tappa di Bassiano, prosegue a Norma dal 24 al 27 agosto, la quinta edizione del festival per le nuove generazioni ideato e organizzato da Matutateatro.

In totale 24 spettacoli teatrali selezionati tra le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi che si alterneranno in piazze, parchi, cortili di quattro comuni dell’area collinare interna della provincia di Latina, nel territorio dei Monti Lepini: Bassiano, Norma, Priverno e Sezze.

Dopo il successo della tappa di Bassiano, l’allegra e colorata invasione di Puntini prosegue il prossimo fine settimana a Norma, la “terrazza dei Monti Lepini”, come è stato ribattezzato il paese grazie alla splendida veduta che si può godere dall’alto della rupe su cui sorge. Anche qui si terranno spettacoli teatrali, laboratori creativi, giochi e letture all’interno degli angoli più suggestivi del paese.

IL PROGRAMMA

La tappa di Norma si terrà dal 24 al 27 agosto e tutti gli appuntamenti si terranno in pieno centro storico, presso Piazza di Pietra.

Il 24 agosto si terrà una serata speciale di Puntini Fest che alle ore 21 ospiterà lo spettacolo finalista del Premio In-Box Verde 2023 e selezionato dalla Shanghai Yijun Cultural Performing Arts per il Tour dei Grand Theatre 2019: “Balloon Adventures” del Collettivo Clown/Manicomics Teatro. Cosa succede quando un palloncino prende il volo? E se scappasse dalle mani di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Approderanno a Baloonia, dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Balloon Adventures è uno spettacolo magico e favoloso, etereo e sognante. Un appuntamento imperdibile per grandi e bambini!

Il 25 agosto si riprende con il programma pomeridiano che prevede in piazza di Pietra l’apertura della Libreria del festival, una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina, che sarà presente in tutte le tappe del festival. Accanto ad essa si terranno laboratori creativi, letture e tante altre attività mentre alle ore 21 ci sarà lo spettacolo “Cenerentola. Una scarpetta per tre” di Matutateatro e Opera Prima, un gioco comico a tre per raccontare in modo divertente la fiaba di Cenerentola.

Il 26 agosto, dopo i laboratori del pomeriggio, alle ore 19 si terrà lo spettacolo “Ago e filo”, della compagnia Opera Prima Teatro e alle ore 21 lo spettacolo “La favolosa storia del Guerin Meschino della compagnia Proscenio Teatro. Un attore racconta, rappresenta, canta ed evoca con l’ausilio di particolarissimi oggetti la storia appassionante della reggia incantata nascosta nelle viscere della montagna, dove una bellissima e potente fata vive rinchiusa dalla notte dei tempi.

Il 27 agosto alle ore 18 si terrà il laboratorio di fumetto “Crea il tuo mostro!”, a cura di Emiliano Pagani, autore del graphic novel “Roba da mostri” ed. Tunuè e a seguire, alle ore 19, gli allievi del MATlab porteranno in scena lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”;

Alle ore 21, la compagnia I Guardiani dell’oca presenterà lo spettacolo “Robin Hood nel Castello di Nottingham”, un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Tra fantasmi, castelli e antiche leggende, tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin Hood nel castello di Nottingham.

Puntini Fest proseguirà poi dal 29 al 31 agosto presso il Parco di San Martino a Priverno e dal 1 al 3 settembre nel centro storico di Sezze.

Biglietto d’ingresso agli spettacoli teatrali € 3. Ingresso libero a tutti gli altri eventi.

Prenotazione obbligatoria (anche Whatsapp) ai numeri 3286115020 – 3291099630

Programma completo su www.matutateatro.it/puntini