Norma, ripartono i lavori per il risanamento della rete idrica

Acqualatina e l’Amministrazione Comunale proseguono i lavori di risanamento reti nel Comune di Norma avviati nel mese di ottobre 2021. Le attività verranno eseguite nei giorni 12 e 13 gennaio 2022 con l’ausilio dell’innovativa tecnologia israeliana Pipecare, che permette di lavorare su ampi tratti di condotta senza la necessità di scavi.

Per tale motivo, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 dei giorni 12 e 13 gennaio, avrà luogo un’interruzione del flusso idrico nelle seguenti vie:

•Via Ottaviano

•Via Giulio Cesare

•Via Caio Giunio Norbano

•Parte di Via Circonvallazione Antica Norba

Per tutta la durata dei lavori, sarà messo a disposizione un servizio sostitutivo di approvvigionamento tramite un’autobotte in Via Circonvallazione Antica Norba.