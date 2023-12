Norma, si fa festa a Santo Stefano con il ”Cantus”

E’ in arrivo la seconda edizione di ”Cantus – Natale, musica e tradizione” a Norma. Appuntamento a Santo Stefano, il 26 dicembre. L’ evento è organizzato dall’Associazione Folklorica Norbensis con il Patrocinio del Comune di Norma.

Si aprirà alle ore 16,00 la kermesse musicale in scena per le vie del Centro Storico e sulle piazze principali del Paese lepino, in particolare in Via del Corso, Piazza Roma, L. go Caio Cestio e Piazza Plebiscito.

L’evento è rivolto a tutti gli amanti del Natale, la sua storia e le sue tradizioni: “L’intento è quello di riscoprire, conservare e riproporre in chiave di lettura attuale le tipicità del Nostro Territorio, attraverso la festa, lo spettacolo, la musica e la danza”.

Gli ospiti che animeranno la festa, saranno: gli Zampognari lepini di Carpineto Romano, gli Zampognari abruzzesi, la Banda S. Cecilia di Norma, la Compagnia di Danza Popolare Norbensis e la Scuola di organetto dell’Accademia di Arte Popolare Norbensis; il tutto scaldato da un ottimo Vin Brulé.