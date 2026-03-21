Norma, tenta il furto in appartamento: arrestato

Intervento tempestivo dei Carabinieri nel centro di Norma, dove un uomo di 29 anni è stato bloccato poco dopo aver tentato di introdursi in un’abitazione privata.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una segnalazione al numero di emergenza ha fatto scattare l’allarme. Secondo quanto ricostruito, il giovane – già conosciuto alle forze dell’ordine – avrebbe forzato un infisso per entrare nell’immobile, ma il suo piano è stato interrotto dall’arrivo dei militari.

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rintracciarlo a breve distanza dall’abitazione, impedendogli di allontanarsi e procedendo così all’arresto.

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore è attesa l’udienza con rito direttissimo per la convalida del provvedimento.