Nostos, stasera sul lungomare di Latina c’è Rocco Siffredi

Tra gli appuntamenti più attesi di Nostos, la manifestazione nazionale di Azione Universitaria in corso sul lungomare di Latina, c’è senza dubbio la presenza di Rocco Siffredi.

Il celebre attore e regista sarà ospite questa sera alle ore 20 presso lo stand di Nostos, nell’area lato Boca Chica, per un incontro dedicato ai temi della sessualità, delle relazioni e dei cambiamenti culturali che coinvolgono le nuove generazioni.

L’evento rientra nel programma della kermesse organizzata dall’associazione universitaria vicina a Fratelli d’Italia, che fino al 2 agosto sta ospitando dibattiti, confronti e incontri con esponenti del mondo politico, istituzionale e culturale.

La partecipazione di Siffredi rappresenta uno degli appuntamenti più particolari dell’edizione 2026 di Nostos, con l’obiettivo di affrontare temi spesso al centro del dibattito pubblico ma raramente discussi in contesti politici e formativi rivolti ai giovani.

L’incontro è in programma alle 20 nello stand Nostos sul lungomare di Latina, lato Boca Chica.