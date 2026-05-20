Notte di fuoco a Borgo Sabotino, in fiamme una vettura

Paura nella notte a Borgo Sabotino, dove un’auto è stata distrutta da un incendio divampato mentre il veicolo era parcheggiato in strada.

L’allarme è scattato dopo una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Latina insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme.

La vettura è andata completamente distrutta. Al momento le cause del rogo restano da chiarire e durante il sopralluogo non sarebbero emersi elementi utili a stabilire l’origine dell’incendio.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina.