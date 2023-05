Notte di fuoco, distrutti il “Quinto Chiosco” e due auto a Sezze

Due incendi di chiara matrice dolosa si sono verificati tra ieri sera e l’ alba di oggi. Nel primo episodio distrutto il “Quinto Chiosco” sul lungomare di Latina, nel secondo avvoltedalle fiamme due auto a Sezze.

A Latina i Vigili del Fuoco sono intervenuti al km 2 della Strada Lungomare, constatando che il rogo aveva già divorato la struttura in legno. Nessuna persona coinvolta.

Episodio inquietante con la stagione balneare alle porte.

Alle 5 di questa mattina in via Variante a Sezze, sono andate a fuoco due auto parcheggiate vicino ad un edificio. Anche qui non sono rimaste coinvolte persone. Mezzi completamente distrutti.

Due episodi chiari, in una notte di pioggia