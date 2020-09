Notte di paura a Sonnino: l’incendio lambisce le case

Incendio a ridosso del paese di Sonnino. Le fiamme, la scorsa notte, hanno lambito le case e sono state ore durissime per vigili del fuoco e protezione civile, che hanno potuto operare solo via terra per via del buio. Sul posto è rimasto anche il 118 a scopo precauzionale.

Questa mattina l’incendio, attivo dal tardo pomeriggio di ieri, è ancora in atto: sul posto 4 squadre da Latina, Terracina, Sabaudia e Sezze, oltre ai volontari. Un elicottero è in azione.

Le fiamme per fortuna non minacciano più l’abitato di Sonnino. Il danno ambientale è però notevole: percorsi dal fuoco, alimentato dal forte vento, circa 30 ettari di vegetazione.