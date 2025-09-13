Notte di tensione a Latina, lanciata anche una molotov sulla finestra di un bar a Latina Fiori

È stata una notte di tensione quella che ha vissuto la città di Latina: oltre all’ordigno esploso in via Guido Rossa un altro episodio, sempre intorno alle 2, si è verificato nei pressi del centro commerciale Latina Fiori.

Alcuni malviventi avrebbero provato a colpire, con un molotov, la vetrata del centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la bottiglia ha mancato l’obiettivo ed è finita nella zona della finestra del bar antistante.

I resti dell’esplosione sono stati recuperati dalle autorità, che continuano ad indagare sull’accaduto.