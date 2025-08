Notte in bianco, Tower Festival e iniziative della Pro Loco: weekend di festa a Pontinia

L’estate pontiniana continua a stupire con il suo ricco elenco di appuntamenti programmati fino a settembre. Dopo il pienone fatto registrare lo scorso week end in piazza Indipendenza con i tributi a Pino Daniele e Vasco Rossi, l’assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni ha arricchito il calendario di eventi estivi con un altro intenso week end.

The Tower Festival

Si parte venerdì alle 19 con una nuova edizione di “The Tower Festival”, tre giorni di musica, arte e connessione sotto le stelle organizzati dall’associazione culturale “Blessed Vision” con ingresso a pagamento. A fare da cuore pulsante e da cornice a questa manifestazione unica nel suo genere la Torre Idrica, imponente simbolo del razionalismo architettonico che accompagnò la nascita di Pontinia. Nel piazzale sorgerà un palco “immersivo”, con visual, laser e installazioni luminose abbinate all’architettura della Torre. Da lì partirà un viaggio d’ascolto elettronico con “Kangding Ray & Nee, world premiere di una performance intima e visionaria alla quale seguiranno i dj set di Adelmo e Vincenzo Pizzi. La sera dopo si potrà vivere invece una lunga notte di clubbing all’aperto, aperta da Luke Slater, un’icona techno attiva da oltre 30 anni. All’attesissimo ospite si aggiungeranno altri nomi di spessore del calibro di Gigi Fm, D-Leria, Dynamic Forces e Fabrizio Lapiana. Durante entrambi gli appuntamenti serali sarà possibile visitare l’interno della Torre, con le sue installazioni interattive e il percorso artistico su più livelli. Sarà un viaggio verticale al costo di 7 euro, attraverso il suggestivo ascensore panoramico, che porterà i visitatori ad oltre 20 metri d’altezza: ad ogni piano si potranno ammirare e vivere paesaggi sonori elettronici, proiezioni immersive e giochi di luce da esplorare con occhi e mani; il percorso culminerà sul tetto dell’edificio, con una vista mozzafiato sull’Agro Pontino. Per ulteriori informazioni, sui costi e anche sui cibi a chilometro zero proposti durante gli eventi, contattare la Pro Loco al numero 370 128 1792 o l’account instagram di “The Tower Festival”.

Sabato la “Notte in bianco”

Anche quest’anno l’Associazione “P.Cap” ha preparato l’atteso appuntamento della “Notte in Bianco”. La terza edizione dell’evento, molto più articolata rispetto al passato, andrà in scena sabato 9 agosto. Per le vie cittadine transiterà un trenino che attraverso nove fermate trasporterà le persone nelle varie zone del centro, per consentire loro di assistere agli intrattenimenti che tutte le attività commerciali di Pontinia hanno ideato per i visitatori. Le strade coinvolte saranno Via Cavour, piazza Indipendenza, via C.Battisti e via F.Corridoni, per arrivare alla Torre Idrica e proseguire poi fino al centro commerciale Marconi, al centro commerciale Pasubio ed ancora in via Napoli e viale Italia. In svariati angoli della città saranno proposti dalle 20 fino a tarda notte spettacoli, djset, schiuma party, balli di gruppo, degustazioni e tanto altro.

Domenica con la Pro Loco

Dalle 18 di domenica 10 agosto antistante la Torre si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, ideato per una giornata all’insegna della creatività, dedicata al territorio e alle nuove generazioni. La Pro Loco ha previsto 4 workshop gratuiti, pensati per stimolare immaginazione, sostenibilità e divertimento nei più piccoli: “Playtronica” con Alessio Greco, con musica creata toccando frutta, piante e acqua grazie al controller Playtron di Playtronica e alle indicazioni del sound designer Alessio Greco; “Sound & Motion” con Francesca Cristofori, un laboratorio coreografico che fonde musica elettronica e danza insegnando ai bambini a trasformare il suono in movimento; “Grafica d’arte” con Andrea Vitaletti, grazie alla quale i bambini con torchio e tempere stamperanno una versione artistica della Torre Idrica da portare a casa come ricordo; “Suoni Riciclati” a cura della stessa Pro Loco di Pontinia, con l’impiego di strumenti realizzati con materiali di recupero.