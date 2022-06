Notturna Olim Palus, successo per la gara podistica in pieno centro a Latina

Si è rivelata un successo la Notturna Olim Palus, la gara podistica svoltasi ieri sera in pieno centro a Latina. La gara podistica in ricordo di Roberto Lazzeri è tornata patrimonio di Latina, alla sua edizione decima. Trecento atleti, 65 donne, allo start in Piazza del Popolo, che si è trasformata in un villaggio sportivo, colorito e animato, centro di attrazione per i numerosi passanti, che hanno fatto tappa e in alcuni prendendo parte al contorno di festa prima, durante e dopo la gara.

“E’ la gara della nostra città, molto attesa dopo due anni edizioni virtuali – commenta Enrico Barbini, presidente dell’APD Olim Palus Latina organizzatrice dell’evento –. Siamo soddisfatti, è un momento di forte aggregazione e i concittadini hanno preso parte anche semplicemente ponendo domande su quanto stavano osservando. Mi preme ringraziare tutto il comitato organizzatore, senza il cui imprescindibile supporto tutto questo non si sarebbe potuto realizzare”.