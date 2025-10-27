Nove giocatori del Latina Calcio in corsa per il “C Gold Award 2025”

Anche il Latina Calcio entra ufficialmente nel vivo del C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale che celebra i protagonisti della Serie C e dà voce al calcio emergente italiano. Dopo la fase di pre-selezione giornalistica curata da Lacasadic.com, sono stati resi noti i 600 calciatori candidati in tutta Italia: tra questi, ben nove portano i colori nerazzurri.
Un risultato che mette in risalto la crescita del gruppo pontino, capace di attirare l’attenzione della stampa specializzata grazie alle prestazioni in campo e alla solidità di un progetto sportivo che continua ad essere sempre in evoluzione.
Per il Latina, i nove rappresentanti sono:
Davide Mastrantonio (portiere)
Giulio Parodi, Bernardo Calabrese ed Emanuel Ercolano (difensori)
Rodrigo De Ciancio, Sevo Ciko e Alessio Riccardi (centrocampisti)
Giacomo Parigi e Joseph Ekuban (attaccanti)
A partire da novembre, saranno i tifosi i veri protagonisti. Quest’ultimi infatti potranno partecipare alla votazione ufficiale sul sito del C Gold Award, sostenendo i propri beniamini e portando alto il nome del Latina nel panorama calcistico nazionale.