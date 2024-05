“Novecento: Un secolo da scoprire” – Nuova rassegna di spettacoli al Museo Cambellotti

Il Comune di Latina, il Museo Cambellotti e il Campus Internazionale di Musica presentano “Novecento: Un secolo da scoprire”, una rassegna di nove spettacoli che si terranno dall’18 maggio al 29 giugno nell’Arena del Museo Cambellotti. Questa iniziativa, frutto di una collaborazione, proporrà concerti di artisti di fama internazionale e giovani formazioni, offrendo un viaggio attraverso la musica e la cultura del Novecento.

La rassegna è parte dei programmi culturali di Latina, incluso il progetto per la candidatura a Capitale della cultura italiana 2026. Si tratta di un’opportunità per avvicinare tutte le generazioni alla bellezza della musica e della cultura, promuovendo il Museo Cambellotti come scrigno della cultura del Novecento.

I nove spettacoli in programma includono concerti di diversi generi, dalle esecuzioni classiche alle reinterpretazioni moderne, offrendo una varietà di esperienze musicali per il pubblico di tutte le età. La rassegna è realizzata con il cofinanziamento del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Latina.

Un’opportunità unica per immergersi nella storia e nella bellezza della musica del Novecento, attraverso una serie di concerti indimenticabili presso il Museo Cambellotti.