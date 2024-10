Novità al Caboto di Gaeta, ecco il nuovo corso per ‘Yacht Design Operator’

All’ITS Academy G. Caboto parte un nuovo corso per Yacht Design Operator. Una sfida e una scommessa per formare allievi in grado di realizzare le navi del futuro. Si tratta di una vera novità nell’ambito della formazione degli ITS. Il corso, gratuito e con sede a Gaeta, punta a formare quella figura professionale in grado di passare da un piano di costruzione ad un modello 3D di uno yacht.

Questo percorso formativo risulta particolarmente importante perché va a creare una figura professionale, oggi molto richiesta nei cantieri di yacht e superyacht e negli studi di progettazione, in grado di saper leggere un piano di costruzione e di saperlo trasformare in 3d con l’utilizzo di specifici software, per poi andarlo a modificare e ad arricchire in funzione delle indicazioni dell’armatore.

“Gli allievi utilizzeranno un laboratorio dedicato – spiega il direttore dell’ITS Clemente Borrelli – che abbiamo deciso di chiamare “design lab”, con workstation dalle elevatissime prestazioni e, in aggiunta, scanner e stampanti 3D di ultima generazione.“

E questo moderno laboratorio è sicuramente la novità principale della proposta formativa. Questo corso consente di avvicinarsi alla cantieristica di yacht e super yacht e più in generale a tutta la cantieristica navale e permette all’ITS Academy Caboto di proiettare i suoi percorsi formativi al mondo del mare inteso come filiera e non solo come “boarding”.

L’Italia è da sempre il paese leader per la costruzione di imbarcazioni e navi da diporto, questo consentirà ai nostri ragazzi di sviluppare il periodo di stage formativo in importanti aziende italiane ed internazionali. Gli allievi, grazie alle competenze acquisite durante il percorso formativo, saranno in grado di inserirsi in un settore ricco di opportunità e sempre in crescita.

“Il nuovo corso della Fondazione Caboto – commenta l’architetto Tommaso Spadolini, yacht design di fama mondiale – indirizzato alla formazione di figure professionali di supporto alla cantieristica ed agli studi di progettazione, incontra a mio parere, un’esigenza specifica nel mondo della nautica; positivi il percorso di formazione, la tempistica e soprattutto il tirocinio previsto nei due anni di studio”.

Il corso sta suscitando un grande interesse, con richieste di iscrizioni che pervengono da tutta Italia, soprattutto per essere tecnologicamente avanzato, professionalizzante e molto innovativo. Le possibilità occupazionali elevate, la possibilità di fare carriera e di lavorare nei più grandi cantieri di yacht di lusso, rendono la proposta molto allettante per i tanti ragazzi che vogliono mettersi in gioco e puntare in alto per il loro futuro.