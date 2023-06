Nubifragio a Norma, dichiarato lo stato di calamità naturale

Il sindaco di Norma, Andrea Dell’Olmo, dopo il forte nubifragio che sabato 24 giugno si è abbattuto sul paese lepino, ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Una tromba d’aria e forti piogge hanno creato ingenti danni e disagi mettendo in ginocchio cittadini, aziende agricole e attività produttive.

Molti danni sono ancora in fase di quantificazione sia sulle aree pubbliche che su quelle private, in particolare nelle zone più periferiche del comune di Norma. Tante le strade chiuse ed inagibili, con ingenti danni alla viabilità locale.

Queste le parole del primo cittadino :

“Grazie alla protezione civile di Norma, ai dipendenti comunali e all’impegno di diverse aziende del territorio – ha spiegato Andrea Dell’Omo – sono state riaperte via Frumale, via Malerba, via passeggiata San Giovanni e via Capo Dell’Acqua. La polizia municipale ha eseguito alcuni sopralluoghi per quantificare l’entità dei danni”.