Nubifragio a Sezze e Sermoneta, Tiero:”Chiederemo lo stato di calamità”

Tanti i disagi ed i danni causati dalle forti piogge che hanno colpito i territori di Sezze e Sermoneta nella giornata di ieri. A supporto delle due comunità è intervenuto Enrico Tiero vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Ambiente e Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio. Quest’ultimo ha espresso solidarietà e vicina ai cittadini colpiti e la promessa è quella di un aiuto concreto dalla Regione chiedendo anche lo stato di calamità naturale.

“Esprimo la mia personale vicinanza e la solidarietà alle famiglie colpite dal maltempo che ha messo in ginocchio diverse zone dei Monti Lepini. In particolare il Comune di Sezze e nello specifico la zona di via Casali, lo Scalo, Suso, nonché il Comune di Sermoneta. Sono fermamente convinto, che in questi momenti, occorra da parte della politica una forza e unità d’intenti e massima collaborazione con le Istituzioni sia locali che regionali al fine di sostenere il territorio. Sono sconcertato dai resoconti del violento nubifragio abbattutosi nelle campagne come nei centri abitati, causando ingenti danni sul territorio. Sono stato messo al corrente dagli amici di queste splendide località, che mi hanno aggiornato sull’evolversi della situazione. Impressionanti le immagini sugli allagamenti e le strade bloccate, con i cittadini che hanno avuto difficoltà negli spostamenti e nel tornare a casa. Auto bloccate per strada, completamente circondate dall’acqua, per non parlare delle case rimaste isolate per alcune ore. In diversi punti la furia dell’acqua ha provocato smottamenti ed alcune arterie sono diventate impercorribili. Intendo rivolgere un sentito ringraziamento agli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco impegnati in prima linea per risolvere l’emergenza. La mia piena solidarietà ai sindaci Lucidi e Giovannoli e alle comunità di Sezze e di Sermoneta in queste ore così difficili.

Il maltempo ha creato ingenti danni per tante aziende agricole. A tal fine, credo sia opportuno verificare la conta dei danni ed avviare l’iter per la richiesta dello stato di calamità naturale per il territorio colpito. È nostro dovere, infatti, dare delle risposte immediate a quelle imprese che rischiano di pagare un prezzo altissimo di fronte a nubifragi di così forte intensità. Questo territorio ha bisogno di interventi celeri per supportare l’agricoltura, il turismo e gli altri settori economici che hanno subìto gravi ripercussioni a causa del maltempo. Solleciterò i massimi livelli istituzionali della Regione e del Paese affinché si provveda a dare risposte in maniera rapida”.